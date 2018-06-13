Под Нижним Тагилом десятки гектаров посевных полей испортили навозом

10:59 | 15.06.2018

В Горноуральском городском округе Свердловской области вблизи села Малая Лая три земельных участка размером в десятки гектаров оказались загрязнены отходами животноводства. Специалисты Управления Россельхознадзора по Свердловской области в ходе проверочных мероприятий выявили, что на земельных участках сельскохозяйственного назначения превышены предельно допустимые концентрации нитратного азота, меди и цинка в почве вследствие размещения органических удобрений.



По результатам проверки в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ («Порча земель в результате нарушения правил обращения с агрохимикатами или иными опасными для окружающей среды веществами и отходами производства») и выдано предписание провести комплекс мероприятий, направленных на устранение химического загрязнения почв.