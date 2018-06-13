В Свердловской области ожидается пополнение на 10 тысяч квартир

09:35 | 15.06.2018

neva.today

В следующие несколько лет на Среднем Урале ожидается строительный бум. Только в мае региональное министерство строительства и развития инфраструктуры выдало более 20 разрешений на строительство жилья. Это рекордный показатель для 2018 года.



Как пояснили в департаменте информполитики Свердловской области, в ближайшее время различные строительные компании уже планируют возводить на Среднем Урале более 30 домов, в которых в общей сложности будет расположено свыше 10 тысяч квартир.



В целом, с начала текущего года министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области одобрило 40 проектов строительства многоквартирных домов. Речь идёт о 64 многоэтажках.



На данный момент по всему региону более двухсот проектов строительства, одобренных ведомством, ждут своей реализации.