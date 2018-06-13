В Екатеринбурге ожидается потепление

09:30 | 15.06.2018

m.екатеринбург.рф

Ровно через неделю, по данным синоптиков уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге потеплеет до +23 градусов. Такая температура ожидается в будущие среду и четверг. В эти дни в уральской столице будет солнечно и временами малооблачно, вероятность выпадения осадков не превышает 2 %.



Но текущая неделя не обещает горожанам солнечных дней. Максимум, чего можно ожидать от погоды, — это +17 градусов в воскресенье и +19 в следующий вторник. Оба самых тёплых дня за это время будут сопровождаться небольшими осадками.



Что касается следующей недели, то и она будет дождливой, как эта. Только к 20 июня в город придёт тепло. Насколько долго летняя погода продержится в Екатеринбурге, пока не сообщается.