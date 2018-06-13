В екатеринбургском фитнес-центре на Ботанике случился пожар

22:48 | 14.06.2018

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Сегодня вечером в Екатеринбурге на Ботанике загорелся фитнес-клуб Drive Fitness, который находится в трехэтажном административном здании, где расположены семь других организаций.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, по предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. На месте работали пять единиц техники и 29 спасателей. С огнем удалось справиться за 50 минут.



Примечательно, что до прибытия пожарных из горящего здания самостоятельно эвакуировались 35 человек. На данный момент информации о наличии пострадавших нет.