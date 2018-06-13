Земля ЦПКиО может стать собственностью Екатеринбурга

21:54 | 14.06.2018

localway.ru

Территорию ЦПКиО имени Маяковского могут передать из собственности Свердловской области в собственность Екатеринбурга. Об этом рассказал депутат законодательного собрания Александр Ивачев на своей странице в Facebook.



«Все эти годы городские чиновники убеждали нас, что развитию парка мешает принадлежность земли. Мол, нельзя нормально строить и развивать территорию без прав на неё. Конечно, мы видели, что забубенить уродливое здание на газоне центральной аллеи - это никому не помешало. Тем не менее... Тем не менее, будем надеяться, что наша боль и наш позор в виде центрального парка превратится в нашу гордость», - написал на своей странице в соцсети Ивачев.



Отметим, администрация города и ранее заявляла, что форма собственности препятствует развитию парка. Директор ЦПКиО Роман Шадрин считает, что для полноценного развития необходимо также снять с 32 гектаров статус особо охраняемой природной территории.



Окончательное решение о передаче ЦПКиО в собственность города будет принято 26 июня на заседании регионального Законодательного Собрания.