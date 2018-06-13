На ЧМ-2018 в Екатеринбург прибыла сборная Уругвая

20:32 | 14.06.2018

екатеринбург.рф

Сегодня чартерным рейсом из Нижнего Новгорода в столицу Урала прилетела сборная Уругвая по футболу, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Уже завтра, 15 июня, в Екатеринбурге в рамках ЧМ-2018 состоится матч Египет — Уругвай.



Также в Екатеринбург уже прибыла большая часть болельщиков уругвайской сборной. Ожидается, что на первом матче в уральской столице будет около шести тысяч болельщиков из Уругвая.



Отметим, что в Екатеринбург также уже приехала сборная Египта, а вместе с ней и тысячи болельщиков.



Напомним, помимо завтрашнего матча в Екатеринбурге пройдут матчи Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).