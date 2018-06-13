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20:32 | 14.06.2018
екатеринбург.рф
На ЧМ-2018 в Екатеринбург прибыла сборная Уругвая
Также в Екатеринбург уже прибыла большая часть болельщиков уругвайской сборной. Ожидается, что на первом матче в уральской столице будет около шести тысяч болельщиков из Уругвая.
Отметим, что в Екатеринбург также уже приехала сборная Египта, а вместе с ней и тысячи болельщиков.
Напомним, помимо завтрашнего матча в Екатеринбурге пройдут матчи Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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