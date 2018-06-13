Омбудсмен Москалькова готова поддержать Екатеринбург в борьбе за проведение ЭКСПО-2025

20:14 | 14.06.2018

polit.info

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о готовности к способствованию в проведении выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Об этом она сообщила сегодня во время конференции в Екатеринбурге.



«Если какая-то моя помощь возможна, я буду помогать в том, чтобы Екатеринбург занял первое место и был организатором этого уникального мероприятия», — заявила Москалькова журналистам. Также, по ее мнению, проведение ЭКСПО-2025 в столице Урала будет способствовать экономическому прогрессу.



Напомним, сейчас соперниками Екатеринбурга в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025 являются Баку и Осака.