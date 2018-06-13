В Березовском жильцы и мэрия вступили в конфликт из-за клочка земли под автопарковкой

18:27 | 14.06.2018

Реконструкция дороги в Березовском стала поводом для конфликта между горожанами и мэрией. 10 мая подрядчик в лице «БерёзовскДорСтроя» приступил к ремонтным работам по расширению проезжей части по улице Красных Героев от Ленина до Кировского переулка. При этом был демонтирован забор, ограждающий территорию жилого комплекса «Радужный» со стороны дороги, после чего железное ограждение было увезено в неизвестном направлении. По словам жильцов, они обратились в правоохранительные органы с устным заявлением о краже имущества, но никаких действенных мер принято не было.



У силовиков своя позиция — якобы ограждение было смонтировано за пределами земельного участка, принадлежащего ТСЖ «Радужный», в связи с чем прокуратура усмотрела в действиях товарищества собственников жилья факт административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка», оштрафовав юрлицо на 100 тысяч рублей.



По мнению председателя ТСЖ, в результате действий подрядчика и властей товарищество существенно потеряет в площади придомовой территории, а земельный участок будет ниже, чем положено по Градостроительному кодексу. Уменьшится и количество парковочных мест для автомобилистов.



В администрации Березовского городского округа считают, что расширение проезжей части проводится в соответствии с законодательством. Как рассказал корреспонденту veved.ru глава Березовского Евгений Писцов, у ЖК есть земельный участок, который предоставлялся под строительство, однако после заселения жильцы решили огородиться и сделать закрытую территорию, прихватив также тротуар и часть земли, принадлежащей муниципалитету. В результате пешеходы были вынуждены выходить на проезжую часть либо переходить на другую сторону дороги.



«Границы земельного участка будут приведены в соответствие правоустанавливающим документам. ТСЖ препятствует проведению работ, которые финансируются по государственному контракту. Законные требования муниципалитета будут исполнены», — безапелляционно заявил Евгений Писцов.



Отметим, что участок улицы Красных Героев в 694 метра отремонтирует компания «БерёзовскДорСтрой» за 32 млн 583 тыс. руб. (кроме нее также заявлялась компания, ранее принадлежащая семье экс-депутата Армена Карапетяна, «ДСК Строймеханизация», но предложила большую сумму). Работы продлятся до 7 сентября. Сама улица Красных Героев расширится по нечётной стороне — от 10 до 30 см. То есть улицу подведут под норматив, необходимый для движения общественного транспорта (здесь ходят два автобуса — маршруты № 1и 2). Также по нечётной стороне появится тротуар — на месте ныне огороженных забором парковок ЖК «Радужный».