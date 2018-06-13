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16:15 | 14.06.2018

Экологическую обстановку в Нижнем Тагиле будут улучшать сообща

Власти Свердловской области и Нижнего Тагила приступили к формированию проекта комплексного плана мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе. Данный вопрос был поднят на совещании под председательством первого вице-губернатора Алексея Орлова.

Врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что в настоящее время уровень загрязнения воздуха в городе оценивается как высокий.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области, в настоящее время проект комплексного плана насчитывает более 50 пунктов. В него вошли предложения предприятий Нижнего Тагила, в частности от АО «Евраз НТМК», ОАО «Высокогорский ГОК», АО «НПК «Уралвагонзавод», ПАО «Уралхимпласт», ООО «Водоканал-НТ», котельно-радиаторного завода. Свои предложения внесли администрация Нижнего Тагила, министерство энергетики и ЖКХ региона и экологи.

© «Вечерние Ведомости»

 


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