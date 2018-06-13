Погода в день матча Египет — Уругвай в Екатеринбурге не порадует болельщиков

14:57 | 14.06.2018

Завтра, 15 июня, когда в Екатеринбурге состоится матч по футболу Египет — Уругвай, пройдет дождь и будет дуть сильный порывистый ветер. Болельщикам придется тепло одеться и укутаться в пледы, так как на Средний Урал придет похолодание: в городе будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. По данным синоптиков, предстоящей ночью в городе будет плюс 5–7 градусов, днем столбик термометра покажет всего плюс 12–14 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.