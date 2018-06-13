На «Екатеринбург Арене» репетируют начало матча Египет — Уругвай

12:39 | 14.06.2018

За день до матча Египет — Уругвай, который состоится в уральской столице в рамках чемпионата мира по футболу, на стадионе «Екатеринбург Арена» проводят репетицию открытия спортивного состязания. Волонтеры и представители команд, в частности, отрепетировали вынос на стадион символов стран — участниц предстоящего матча, который состоится завтра, 15 июня. Между тем в город уже приехала сборная Египта, вместе с ней и тысячи болельщиков.