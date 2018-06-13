30-метровый футболист, воздушный Забивака и матрешки на подстаканниках. Как уральский бизнес встречает ЧМ-2018

12:27 | 14.06.2018

Уральские бизнесмены активно поддерживают проведение ЧМ-2018 в Екатеринбурге: одни устанавливают гигантские объекты спортивной тематики, другие изготавливают необычную, с «уральским» акцентом, сувенирную продукцию, а третьи переводят меню своих заведений на испанский и добавляют в него любимые иностранцами национальные блюда.



Так, по дороге из аэропорта Кольцово гостей нашего города встречает 30-метровое изображение футболиста. Великан-спортсмен разместился на стеле группы компаний «Оборонснабсбыт». На сегодняшний день это самая большая стела в городе, посвященная футбольной тематике.



Предприятие УГМК «Электрокабель» Кольчугинский завод» выпустило партию подстаканников с символикой ЧМ-2018, официально утвержденной FIFA. Всего произведено 3000 подстаканников. Большая их часть поступила в поезда, которые перевозят болельщиков чемпионата.



На площадке перед центральным универмагом «Пассаж» появился огромный надувной футбольный мяч диаметром два метра. На въезде в ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж», а также на территории этих объектов вместо рекламы размещены конструкции, на которых написаны приветствия для гостей города на различных языках.



Необычный арт-объект к ЧМ-2018 для футбольных фанатов и просто любителей этого вида спорта установлен в торговом зале гипермаркета «Сима-Ленд». Посетители могут увидеть здесь огромного волка в спортивной одежде, очень похожего на официальный символ чемпионата — Забиваку. Арт-объект выполнен из воздушных мини-шаров. Еще один Забивака приветствует гостей у входа в ЦПКиО им. Маяковского.



Преобразился в Екатеринбурге и переход к любимому городскому парку. Обе его стены разрисовали участники проекта «Стенограффия». Здесь появились самые знаменитые в истории футбольные голы, выполненные по эскизу иллюстратора Таисии Спириной.