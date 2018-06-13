Свердловское заксобрание снова рассмотрит законопроект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга

12:25 | 14.06.2018

vobjektive.ru

Законодательное собрание Свердловской области вновь рассмотрит законопроект о возвращении всенародных выборов главы Екатеринбурга. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Александр Ивачёв.



Соответствующий документ в областной парламент внесли партии «Справедливая Россия» и КПРФ. Сначала его рассмотрят в профильном комитете, а после на пленарном заседании 26 июня.



В законодательный орган билль внесли ещё 11 апреля. Его авторы оставляют екатеринбуржцам право самостоятельно выбирать себе главу. Но решение о том, что будет входить в обязанности мэра города и что он будет возглавлять — гордуму или администрацию Екатеринбурга, — останется за городскими депутатами.



Напомним, 3 апреля депутаты Заксобрания поддержали законопроект губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева об отмене народных выборов главы города. Согласно новой схеме, «сильный мэр» будет избираться депутатами из тех кандидатов, которых представит конкурсная комиссия. Согласно документам, в его полномочия будет входить руководство всей администрацией города.



Эти изменения на публичных слушаниях, прошедших 11 мая, поддержало большинство горожан. А уже 25 мая депутаты ЕГД приняли соответствующие поправки к городскому уставу.