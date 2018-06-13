Декларация в несколько кликов: на Урале заработает электронная таможня

12:15 | 14.06.2018

На фото: начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора

К концу 2018 года (по предварительным прогнозам, 15 октября) в Екатеринбурге начнет работу Уральская электронная таможня. Новое ведомство сосредоточит в себе весь декларационный массив Уральского федерального округа. Сейчас 65 % всех электронных деклараций Уральского региона подается на 5 таможенных постов, выполняющих функционал центров электронного декларирования. К концу года стоит задача по переводу 80 % деклараций на товары в Екатеринбургский центр электронного декларирования, который и станет основой электронной таможни.



Основная задача электронной таможни — обеспечение процесса декларирования товаров исключительно в электронной форме. Максимальная автоматизация таможенных операций позволит снизить административную нагрузку на бизнес, а также содействовать развитию международной торговли. Кроме того, принципиально новая технология предусматривает выбор таможенного органа декларирования информационной системой вне зависимости от предпочтений декларанта. К 2020 году вся обработка деклараций на товары будет осуществляться централизованно. Технологической основой работы электронной таможни станет удаленный выпуск.



На таможни фактического контроля возложено проведение операций, которые требуют непосредственного контакта с товаром, транспортными средствами или работы с документами на бумажных носителях, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Мы много общаемся с бизнесом, чтобы понять, чего он от нас хочет. Так вот, мы пришли к выводу: бизнес требует от нас не льгот и поблажек, а единообразного подхода. И еще бизнес, конечно, хочет сокращать свои издержки. В нашей сфере это можно сделать только одним путем — уменьшить затраты на все формальности», — говорит начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора.



Справка. Создание сети электронных таможен и ЦЭД в ФТС России будет проходить в три этапа: в 2018 году электронные таможни будут созданы в Уральском, Приволжском и Северо-Кавказском таможенных управлениях, пройдет концентрация декларационного массива в центры электронного декларирования Владивостокской, Московской областной и Калининградской областной таможнях. В 2019 году электронная таможня будет создана в Сибирском таможенном управлении, начнет работу Авиационная электронная таможня, центр электронного декларирования Центральной акцизной, Центральной энергетической и Новороссийской таможен, произойдет концентрация декларирования товаров в центрах электронного декларирования Балтийской таможни. В 2020 году электронные таможни появятся в Центральном, Дальневосточном, Северо-Западном и Южном таможенных управлениях.



Фото: ТАСС