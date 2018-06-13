Екатеринбург готовится принять два дополнительных поезда с болельщиками из Москвы

11:49 | 14.06.2018

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Сегодня в преддверии чемпионата мира по футболу, который в Екатеринбурге начнётся уже завтра, в уральскую столицу из Москвы приедут два дополнительных поезда с футбольными болельщиками. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.



Всего между одиннадцатью городами — организаторами ЧМ-2018 для перевозки болельщиков курсируют 75 бесплатных составов. На СвЖД для этого с 14 по 28 июня будет введено дополнительно более 70 пригородных рейсов, следующих по пяти маршрутам. В их числе больше половины составов — это «Ласточки», которые уже сейчас начали курсировать от аэропорта Кольцово до екатеринбургского железнодорожного вокзала.