Свердловская полиция выделила аутсайдеров среди районных ОМВД

В распоряжение редакции veved.ru попал очередной рейтинг оценки эффективности деятельности районных ОМВД Свердловской области, составленный региональным полицейским главком. На этот раз — по итогам службы за пять месяцев 2018 года.Уже длительное время лидерство удерживают ОМВД Талицы и Полевского, а в числе аутсайдеров — Первоуральск, Алапаевск, Асбест и Камышлов.Существенно ухудшили показатели работы ОВД Березовского, Екатеринбурга, Ирбита (там сменился начальник — Вячеслав Шведчиков переведен на службу в Нижний Тагил), Сысерти и Богдановича. А вот их коллеги из Ревды, напротив, смогли добиться серьезных результатов и попали в пятерку лучших.Добавим, что глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых ранее отмечал, что согласно методике оценки деятельности органов внутренних дел, определенной нормативной базой МВД России, ведомственная оценка формируется на основе статистических, экспертных и вневедомственных показателей. Приведенная в публикации фотокопия документа лишь часть статистической оценки.