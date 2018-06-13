Znak.com: назначен новый полпред президента в УрФО

11:34 | 14.06.2018

Как передаёт издание Znak.com, ссылаясь на собственные источники, назначен новый полпред президента в УрФО, им стал Николай Цуканов.



До июля 2016 года Николай Цуканов руководил Калининградской областью, занимая пост губернатора, затем работал полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а в конце декабря 2017 года Николай Цуканов стал помощником президента РФ. В журналистской среде Цуканова называют «человеком патриарха Кирилла».



Как утверждают источники Znak.com, указ о назначении Цуканова уже подписан, однако на момент публикации ещё не обнародован.