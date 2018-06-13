Миллион рублей потратят на демонтаж временных конструкций вокруг «Екатеринбург Арены»

11:29 | 14.06.2018

oblgazeta.ru

В Екатеринбурге ищут компанию, которая демонтирует временные павильоны вокруг стадиона «Екатеринбург Арена» после чемпионата мира по футболу. На эти цели регион выделит около миллиона рублей, следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.



Заказчиком выступает Управление капитального строительства Свердловской области. Аукцион состоится 25 июня. Подрядчику предстоит разобрать временные павильоны в срок с 15 июля по 20 ноября.



Всего работы затронут десять земельных участков по улицам Пирогова, Татищева, Репина, Соединительной, Ключевской, Венгерских Коммунаров, Посадской, Гурзуфской, Токарей, Нагорной, Крауля, Мельникова. Помимо демонтажа павильонов и других временных конструкций необходимо также выполнить работу по благоустройству. В частности, на улице Татищева будут высажены деревья.