Константин Киселёв возглавит список «Яблока» на выборах в гордуму Екатеринбурга

11:07 | 14.06.2018

expert.ru

Вчера в Екатеринбурге состоялись открытые дебаты партии «Яблоко» по определению тройки общегородского списка на выборах в Екатеринбургскую городскую думу.



В политической дискуссии приняли участие шесть человек: депутаты Константин Киселёв и Дмитрий Головин, зампредседателя реготделения «Яблока» Ирина Скачкова, правозащитница Елена Парий, преподаватель УрФУ Дмитрий Трынов и лидер движения «Зелёный фронт» Сергей Лоскутов.



По итогам обсуждений руководитель областного отделения Дмитрий Окатьев огласил решение регионального совета: отдать первенство в дебатах Константину Киселёву. Помимо него в тройку войдут Ирина Скачкова и Дмитрий Головин.



При прохождении пятипроцентного барьера на голосовании партия «Яблоко» может рассчитывать на один мандат в гордуме Екатеринбурга. Этот мандат получит именно тот кандидат, который занял первое место в списке. Второй мандат партия получит только в том случае, если её результат составит 10 % и выше.