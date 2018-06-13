В Сысерти руководство компании, год не платившее зарплату сотрудникам, попало под уголовку

10:41 | 14.06.2018

В Сысерти по результатам прокурорской проверки погашена задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 4,9 млн рублей перед работниками ООО «Торговый дом «Завод элементов трубопроводов», которое признано банкротом в марте 2017 года. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с декабря 2016 года по декабрь 2017 года у предприятия образовалась задолженность по заработной плате перед 34 сотрудниками.



Прокуратура в марте 2018 года в защиту обратившихся бывших работников предприятия направила в суд заявления о выдаче судебных приказов для принудительного взыскания заработной платы, которые судом удовлетворены. Также прокуратура направила материалы в следственные органы, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы работникам свыше 2 месяцев»).



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