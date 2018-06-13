Санитарные врачи выявили множество нарушений в оздоровительном лагере в Кушве, где отравились 60 детей

10:31 | 14.06.2018

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области провели собственное эпидемиологическое расследование по факту массового отравления более 60 детей в оздоровительном лагере «Сосновый» в Кушве. Сотрудники ведомства выявили многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока: нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, нарушения дезинфекционного режима, нарушения правил личной гигиены персоналом и т. п.



По всем фактам выявленных нарушений законодательства возбуждено 9 административных дел. После их устранения, проведения необходимых лабораторных исследований работа оздоровительного лагеря будет возобновлена под особым контролем Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, что детям, которые попали в больницу из оздоровительного лагеря, поставлен предварительный диагноз — ротавирусная инфекция. Окончательный источник инфекции будет установлен не ранее 15 июня, после получения всех результатов анализов. Всего за медицинской помощью, напомним, обращались более 60 детей и 2 вожатых лагеря.