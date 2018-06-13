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00:10 | 14.06.2018

В Каменском районе банкротят МУП, едва не заморозивший жителей нескольких поселков

Муниципальное унитарное предприятие «Каменская сетевая компания», которое оказывает услуги по теплоснабжению и холодному водоснабжению жителей Каменского района Свердловской области, в том числе многострадальных поселков Мартюш и Позариха, рискует быть обанкроченным. В Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление от ОО «Темерсо Инжиниринг», которое требует признать МУП несостоятельным. Сумма исковых требований составляет 6,8 миллионов рублей.

Напомним, что в январе-феврале этого года на территории ряда населенных пунктов Каменского района произошло несколько коммунальных аварий, в результате которых жители остались без тепла, а улицы и подвалы были затоплены в результате порывов на трубопроводе. При этом еще осенью 2017 года прокуратура проводила проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности МУП «Каменская сетевая компания» при подготовке в предстоящему отопительному сезону 2017-2018 гг.

Как было установлено в ходе надзорных мероприятий, муниципальное предприятие не предпринимало мер по проведению ремонтных работ.

© «Вечерние Ведомости»

 


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