В Каменском районе банкротят МУП, едва не заморозивший жителей нескольких поселков

00:10 | 14.06.2018

Муниципальное унитарное предприятие «Каменская сетевая компания», которое оказывает услуги по теплоснабжению и холодному водоснабжению жителей Каменского района Свердловской области, в том числе многострадальных поселков Мартюш и Позариха, рискует быть обанкроченным. В Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление от ОО «Темерсо Инжиниринг», которое требует признать МУП несостоятельным. Сумма исковых требований составляет 6,8 миллионов рублей.



Напомним, что в январе-феврале этого года на территории ряда населенных пунктов Каменского района произошло несколько коммунальных аварий, в результате которых жители остались без тепла, а улицы и подвалы были затоплены в результате порывов на трубопроводе. При этом еще осенью 2017 года прокуратура проводила проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности МУП «Каменская сетевая компания» при подготовке в предстоящему отопительному сезону 2017-2018 гг.



Как было установлено в ходе надзорных мероприятий, муниципальное предприятие не предпринимало мер по проведению ремонтных работ.