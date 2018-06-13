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23:40 | 13.06.2018
Известный адвокат и свердловский общественник выиграли процесс против карельского застройщика
Напомним, что Сергей Колясников, к которому обратились жители Карелии, дал огласку ситуации, в которой рассказывается о сотнях клиентов застройщика, оказавшихся без квартир и без денег. Еще на начальном этапе судебного разбирательства Сергей Колясников был уверен, что ему и Анастасии Удеревской удастся выиграть иск и отбить атаку коммерсантов.
«Я не без оснований называю Анастасию Удеревскую одним из лучших адвокатов Свердловской области. Как видите, отказано полностью. Не будет ни опровержений, ни прав на ответ, ни пяти миллионов. Не скажу, что это далось легко. Во-первых, серьезные деньги, на адвоката и поездки в Карелию. Но важно понимать главное: не отступать, не сдаваться, идти до конца. Кроме нас - некому. И если отступим мы - то у беспредельщиков окончательно развяжутся руки. В России есть закон, здесь не Украина», – отметил Сергей Колясников.
© «Вечерние Ведомости»
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