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23:40 | 13.06.2018

Известный адвокат и свердловский общественник выиграли процесс против карельского застройщика

Известный уральский адвокат Анастасия Удеревская выиграла иск карельского застройщика к члену Общественной палаты Свердловской области Сергею Колясникову. Бизнесмены требовали взыскать с общественника пять миллионов рублей репутационного вреда за публикацию сведений о компании ООО «САНА+», которые якобы носят порочащий характер и не соответствуют действительности. Изначально дело рассматривалось в Карелии, но Анастасии Удеревской удалось добиться его рассмотрения в Арбитражном суде Свердловской области, который сегодня, 13 июня, отказал в удовлетворении иска коммерсантов (решение еще не вступило в законную силу).

Напомним, что Сергей Колясников, к которому обратились жители Карелии, дал огласку ситуации, в которой рассказывается о сотнях клиентов застройщика, оказавшихся без квартир и без денег. Еще на начальном этапе судебного разбирательства Сергей Колясников был уверен, что ему и Анастасии Удеревской удастся выиграть иск и отбить атаку коммерсантов.

«Я не без оснований называю Анастасию Удеревскую одним из лучших адвокатов Свердловской области. Как видите, отказано полностью. Не будет ни опровержений, ни прав на ответ, ни пяти миллионов. Не скажу, что это далось легко. Во-первых, серьезные деньги, на адвоката и поездки в Карелию. Но важно понимать главное: не отступать, не сдаваться, идти до конца. Кроме нас - некому. И если отступим мы - то у беспредельщиков окончательно развяжутся руки. В России есть закон, здесь не Украина», – отметил Сергей Колясников.

© «Вечерние Ведомости»

 


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