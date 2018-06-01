В Свердловской области упавшей на крыльце торгового центра школьнице выплатили 23 тысячи рублей

21:59 | 13.06.2018

sputnik-abkhazia.ru

В городе Невьянске под Екатеринбургом торговый центр выплатил 23 тысячи рублей 15-летней школьнице, которая упала со ступеней прилегающего к зданию крыльца. Из них 8 тысяч возмещают материальный ущерб, а 15 тысяч являются моральной компенсацией.



Инцидент произошёл в апреле прошлого года. Выходя из дверей торгового центра, несовершеннолетняя поскользнулась на ступенях крыльца. В результате падения школьница получила ссадины, ушибы и гематомы, а также порвала пуховик и джинсы. Тогда травмами школьницы заинтересовалась городская прокуратура, которая и подала иск к магазину и вывела дело на областной уровень.



В областной прокуратуре сообщили, что крыльцо магазина не соответствует санитарным правилам, предъявляемым к общественным зданиям. В частности, в заведении плитка уложена не ровно – её края выпирают наружу, а металлические уголки под ногами смещаются, за счёт чего между уголками и ступенями появляются зазоры.



Во избежание подобных инцидентов суд обязал торговый центр устранить перечисленные нарушения.