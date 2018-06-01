Первый завод заработал в «Титановой долине» в Свердловской области

21:16 | 13.06.2018

ystav.com

В особой экономической зоне «Титановая долина», расположенной в Верхней Салде, начал свою работу завод по производству титановых имплантов и инструментов для нейрохирургии «Зибус». По данным департамента информполитики региона, за пять лет компания должна окупить инвестиции более чем в 120 миллионов рублей.



Помимо «Зибуса» в этом году в «Титановой долине» запустятся ещё два предприятия. В сентябре начнет работу Ural Boeing Manufacturing — совместное предприятие ВСМПО-АВИСМА и Boeing, в которое инвестировали 5,5 миллиарда рублей. А в конце года как раз должен освоиться завод режущих фрезерных инструментов «Миникат». Одним из инвесторов проекта стала южнокорейская компания YG-1.



Отметим, что на территорию особой экономической зоны «Зибус» вошёл ещё в начале октября. В планах резидента на 2 следующих года — занять одну пятую российского рынка.