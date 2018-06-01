В Екатеринбург прилетела сборная Египта по футболу

20:55 | 13.06.2018

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Сегодня вечером сборная Египта по футболу прилетела в Екатеринбург для проведения первого матча в рамках ЧМ-2018 против команды Уругвая.



Футболисты разместятся в отеле DoubleTree by Hilton, который расположен в центре города. Игра сборной Египта против команды Уругвая пройдёт 15 июня и станет первой игрой мундиаля в Екатеринбурге.