Новости дня
20:32 | 13.06.2018
meshok.net
В Екатеринбурге купюру номиналом 100 рублей к ЧМ-2018 продают за 15 тысяч рублей
Цена за новинку из лимитированной серии, которая не попадёт в массовое обращение из-за небольшого тиража, достигает 15 тысяч рублей. Вместе с купюрой, на которой изображён мальчик с футбольным мячом, предлагается также аренда квартиры на время проведения ЧМ. Отметим, что по сравнению с другими предприимчивыми горожанами автор объявления назвал адекватную цену за трёхкомнатную квартиру на улице Викулова — 30 тысяч рублей за месяц.
Добавим, что диапазон объявляемых цен на лимитированные купюры очень широк. Так, если самая высокая стоимость банкноты — 15 тысяч, то самая низкая — всего 300 рублей. Также купюры можно купить оптом, и тогда розничная цена лимитированного товара превысит его номинал всего в 1,5 раза и обойдётся покупателю в 150 рублей.
Напомним, сторублёвые купюры вышли в обращение 22 мая. Общий тираж банкноты составит 20 млн экземпляров.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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