Уральские операторы связи предрекли крах отрасли в случае реализации «пакета Яровой»

18:05 | 13.06.2018

«Уральская ассоциация операторов связи», которая объединяет пять крупных провайдеров региона, обратилась с открытым письмом к новоиспеченному министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константину Носкову. Члены «УралАОС» в своем обращении выразили озабоченность реализацией антитеррористического «пакета Яровой», который, по их мнению, в её существующей версии приведет к краху отрасли, а также обозначили свою позицию по данному вопросу.



По мнению участников рынка телекоммуникационных услуг, под ударом окажутся не только абоненты, но и силовые структуры, которые не смогут осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в связи с резким прекращением работы операторов связи. Кроме этого, «пакет Яровой» дискредитирует идею «Цифровой экономики», так как без прямого участия операторов осуществить стратегические задачи по цифровизации, поставленные Президентом РФ Владимиром Путиным, не представляется возможным.



«Услуги связи в Российской Федерации предоставляются на самом высоком технологическом уровне за всю историю современной России. Если учитывать соотношение цены и качества, то уровень услуг связи в России, пожалуй, самый высокий в мире. Таких показателей страна смогла добиться благодаря благоприятным условиям развития и профессионализму сотрудников операторов связи. По мнению отраслевых участников рынка, реализация так называемого «пакета Яровой», требующая от операторов связи непосильных финансовых затрат, остановит успешное развитие отрасли связи в России», – предупреждают в «УралАОС».



Они ссылаются на экспертные мнения, в том числе генерал-майор ФСБ запаса Александра Михайлова, который ранее раскритиковал «пакет Яровой», заявив, что , что основным инструментом борьбы, в том числе с терроризмом является агентурная работа, не анализ информации, поступающей от провайдеров.



Введение «пакета Яровой» приведет к резкому росту цен на услуги связи, уверены участники телеком-рынка.



«Существуют более эффективные направления применения потенциала отрасли, которая обладает необходимой инфраструктурой, знаниями и специалистами для реализации инновационных проектов, которые можно направить на дальнейшее развитие связи в России. Кроме этого, операторы связи готовы обсуждать и реализовывать и иные задачи при содействии Министерство цифрового развития и связи РФ и системно применять свои ресурсы в смежных сферах. В том числе, и в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которая обретает статус национальной после указа Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года, согласно которому цифровизация становится приоритетным для правительства проектом. «Пакет Яровой» же дискредитирует саму идею «Цифровой экономики», так как без прямого участия операторов осуществить поставленные стратегические задачи не представляется возможным», – говорится в письме на имя Носкова.



Реализация «пакета Яровой» не позволит воплотить в жизнь эти инициативы, считают в «УалАОС», а наоборот, приведет к сокращению количества участников отрасли и к резкому росту цен на услуги связи.



«Сложившаяся ситуация в конечном итоге повлечет крах сферы, показатели которой росли последние годы, являясь примером для других стран, а в числе пострадавших окажутся силовые структуры, которые не смогут осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в связи с резким прекращением работы операторов связи, а соответственно и связности сетей связи в Российской Федерации», – отмечают члены Ассоциации.



В «УралАОС» предлагают отказаться от текущей версии «пакета Яровой». В качестве мер, направленных на борьбу с терроризмом, операторы связи готовы выработать технологические решения, которые действительно направлены на заявленные цели и не будут столь губительны для отрасли цифровой связи.

«Действующие нормы являются крайне болезненными как для участников рынка, так и для абонентов ввиду повышения тарифов и резкого ухудшения конкурентной среды», – резюмируют обеспокоенные провайдеры.