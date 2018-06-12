Комиссия думы Екатеринбурга «заблокировала» принятие документа для конкурса по выборам мэра

16:41 | 13.06.2018

Комиссия по местному самоуправлению думы Екатеринбурга не согласилась с предложенным им (членам комиссии думы) положением о конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы города. Не согласились ни по содержанию положения, ни по персональному составу. Из 14 человек думской комиссии 7 человек проголосовали за положение, 7 — против.



Как рассказал депутат городской думы Константин Киселёв, кандидатуры членам комиссии гордумы представил глава городской избирательной комиссии Илья Захаров. В комиссию по отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга, состоящую из шести человек, от думы города были предложены три человека: сам Захаров, врио главы города Виктор Тестов, а также председатель Общественной палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников. Еще три кандидатуры для работы в конкурсной комиссии должен внести губернатор Свердловской области.



Однако не все члены думской комиссии согласились с предложенными кандидатурами. Так, Константин Киселев предложил иной состав кандидатов в комиссию по выборам мэра: помимо себя, он видит в ней своих коллег Александра Караваева и Александра Мяконьких, представителей трех фракций думы: «Единой России», «Справедливой России» и «Гражданской платформы».



Кроме того, в предлагаемом документе была прописана дата первого заседания комиссии по отбору кандидатов на должность главы города — 21 июня. И ещё ряд положений, по мнению Константина Киселева направленных на то, чтобы существенно ослабить следующий созыв думы, который будет избран 9 сентября.



Всё может измениться на следующем заседании городской думы, которая может вернуться к обсуждению заблокированного думской комиссией документа на своем заседании уже 19 июня. Возможно, этот вопрос внесут в повестку «с голоса». Если все процедурные нормы будут соблюдены, то конкурс по определению кандидатур пройдет 25 июля. Однако выбирать мэра из двух предложенных комиссией кандидатур в любом случае придется уже новому, 7-му по счёту, составу городской думы.



Напомним, что прямые выборы мэра Екатеринбурга были отменены 3 апреля этого года, когда Законодательное собрание Свердловской области утвердило новую схему избрания главы города — депутатами из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. После этого соответствующие поправки к уставу города приняла дума Екатеринбурга.



5 июня городская дума утвердила положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга». В соответствии с ним, выдвинуться на конкурс может любой житель города старше 21 года и не имеющий судимостей.



Фото: ЕАН