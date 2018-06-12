Свердловские общественники отправятся с ревизией в детские лагеря

16:40 | 13.06.2018

Координаторы проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» проведут в регионах общественный мониторинг деятельности детских оздоровительных лагерей. Как рассказал корреспонденту veved.ru координатор проекта по Свердловской области Дмитрий Чукреев, проверочные мероприятия будут направлены на выявление различных нарушений, данные о которых будут затем передаваться в контрольно-надзорные органы в целях обеспечения и повышения качества организации детского отдыха. По его словам, в настоящее время формируется график посещения лагерей.



«В ходе мониторинга будут проверяться организация питания, противопожарная безопасность учреждений, наличие системы охраны и санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам, документов, подтверждающих прохождение каждым работником медицинского осмотра. Кроме этого, будет устанавливаться, осуществлена ли организация страхования детей во время пребывания в лагере, мониторинговая группа проверит, проводилась или нет противоклещевая обработка территории, исправны или нет системы горячего водоснабжения, канализации, обеспечены ли детские лагеря лекарственными средствами», — говорит Дмитрий Чукреев.



Напомним, что на прошлой неделе, 8 и 9 июня, у более чем 60 несовершеннолетних воспитанников и двух совершеннолетних вожатых загородного оздоровительного лагеря «Сосновый» в Кушве ухудшилось самочувствие, в связи с чем пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения с симптомами в виде болей в животе, тошноты, рвоты, общего недомогания. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»). Пострадавшим поставлен предварительный диагноз — ротавирусная инфекция. Окончательный источник инфекции будет установлен не ранее 15 июня, после получения всех результатов анализов.



Фото: пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области