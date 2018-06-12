Депутат Госдумы Андрей Альшевских обвинил мэрию Екатеринбурга в деградации

Депутат Госдумы и Заксобрания Свердловской области Андрей Альшевских обвинил екатеринбургскую мэрию в отсутствии хотя бы удовлетворительной готовности города к предстоящему чемпионату мира по футболу. Соответствующее заявление депутат сделал на своей странице в Facebook.В сообщении законодатель подчеркнул, что он надеялся на сознательность местных властей в подготовке города к масштабному международному соревнованию. Во время прогулки по центральным достопримечательностям Екатеринбурга Альшевских нашёл ряд мелких и крупных недочётов в благоустройстве территорий.«В выходные прогулялся по центру и ужаснулся увиденному. Октябрьская площадь словно нападение Мамая пережила. Повсеместно разбитые плиты и ступеньки, трещины, стенки расписаны. Резервуары бывших фонтанов, которые в 2014-м прославил блогер Илья Варламов, снова замусорены. Разруха портит лучшие панорамные виды Екатеринбурга», — пишет Альшевских.Кроме того, депутат Госдумы подчеркнул, что совсем недавно рабочие в районе Октябрьской площади перекладывали и без того хороший бетон. Но до глобального благоустройства туристической территории так и не дошло.«Зла не хватает. Наглядный результат, как власть в муниципалитете деградировала после отмены прямых выборов», — заключает Андрей Альшевских.Напомним, на прошлой неделе жители Екатеринбурга возмущались покраской гранитной набережной в серый цвет. Тогда же горожане заметили, что плитка на Плотинке за 23 миллиона рублей, уложенная специально к мундиалю, начала стремительно разрушаться.Фото: ЖЖ Андрея Альшевских