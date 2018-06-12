Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу получил звание генерал-майора

15:24 | 13.06.2018

Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу, а ныне министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике Игорь Трифонов получил звание генерал-майора полиции. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников. Соответствующий указ президента Владимира Путина был подписан накануне. В пресс-службе МВД по КЧР информацию о повышении министра пока не комментируют.



Отметим, что согласно этому же указу звание генерал-майора полиции получили еще 7 силовиков, звание генерал-лейтенанта полиции — четверо человек. Повышены в звании до генералов были и 11 высокопоставленных сотрудников Росгвардии РФ, среди которых заместитель командующего воск Национальной гвардии России в Северо-Кавказском федеральном округе Алибек Делимханов, начальник разведывательного управления Нацгвардии РФ (экс-министр внутренних дел Карачаево-Черкесии) Казимир Боташев, начальник Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю Евгений Меркушин и др.