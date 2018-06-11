Трассу Екатеринбург-Тюмень отремонтируют за 73 миллиона рублей

14:23 | 13.06.2018

e1.ru

Уралуправтодор объявил тендер на ремонт участка трассы Екатеринбург-Тюмень. Речь идёт о путепроводе через железную дорогу на 45-м километре. На эти цели из федерального бюджета выделят 73,4 миллиона рублей.



Заявки на конкурс по ремонту данного участка дороги будут принимать до 25 июня, а победителя определят 29 июня. У подрядчика будет ровно полгода на то, что чтобы обновить дорожное полотно, установить новые ограждения, провести освещение и нанести дорожную разметку. Также компания должна будет разработать новую схему движения автотранспорта на время ремонта и согласовать её в ГИБДД.



Уральское дорожное учреждение установило точный срок окончания ремонта дороги – 31 декабря. Работа на трассе начнётся сразу после заключения контракта.