В Екатеринбурге выросли цены на аренду офисных помещений

13:55 | 13.06.2018

indriksons.ru

Всего за один год стоимость аренды офисных помещений в Екатеринбурге возросла на 5,6%. Теперь плата за офис стандартных размеров составляет более 28 тысяч рублей, сообщают аналитики портала N1.



На смену дорожающим офисам приходят коворкинги – так называемые «коллективные офисы». Сегодня место на такой площадке можно снять всего за 5 тысяч рублей в месяц. При этом количество предложений о сдаче места в коворкинге растёт. Теперь появилась и услуга по аренде рабочей зоны по часовому тарифу. Это новшество удобно для тех, кому необходимо провести срочную деловую встречу.



Отметим, что пока цены на офисные помещения растут, стоимость жилой недвижимости в Екатеринбурге падает. Так, с 2015 года однокомнатные квартиры подешевели на 16%, а коммунальные – более чем на четверть.