Лемур из Екатеринбургского зоопарка предскажет итоги матчей ЧМ-2018 и поможет любителям тотализатора

13:47 | 13.06.2018

Помогу выиграть в тотализаторе!

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургского зоопарка, лемур Спартак будет предсказывать исходы матчей Чемпионата мира по футболу с участием российской сборной.



Кстати, тем, кто любит играть на тотализаторе, чтобы выиграть, стоит прислушаться к советам Спартака.



Правда, «Спартак еще не имеет опыта предсказаний, попробовать свои силы он сможет перед первой игрой сборной России со сборной Саудовской Аравии», — говорится в сообщении, как бы заблаговременно оправдывая лемура перед любителями азартных игр.



В связи с тем, что команд принимающих участие в Чемпионате мира много, сотрудники зоопарка решили, чтобы не мучать Спартака, ограничиться в предсказаниях только играми сборной России.



Определять команду-победителя зверек будет, выбрав один из двух контейнеров с кусочками банана внутри.



Черно-белый лемур вари родился в 2011 году. В настоящее время он живет в отделе прирученных животных.



Фото: Пресс-служба Екатеринбургского зоопарка