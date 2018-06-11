В дни игр ЧМ-2018 трамваи и троллейбусы в зоне «Екатеринбург Арены» ходить не будут

12:55 | 13.06.2018

На время проведения игр чемпионата мира по футболу, которые пройдут в Екатеринбурге 15, 21, 24 и 27 июня, периметр вокруг Центрального стадиона закрыли для всех видов транспорта, общественный не стал исключением.



ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» предупреждает жителей города, что в дни проведения матчей с 10:00 до 23:00 закрывается движение:



• Трамваев маршрутов № 2 и № 18 по улице Татищева на участке от ул. Московской до ул. Красноуральской в обоих направлениях.



Трамвай № 2 будет осуществлять движение по маршруту: ст. Фрезеровщиков — ул. Старых Большевиков — ул. Фронтовых Бригад — пр. Космонавтов — ул. Луначарского — пр. Ленина — Верх-Исетский бульвар — ст. ВИЗ.



Трамвай № 18 будет двигаться по маршруту: ст. Шарташ — ул. Блюхера — ул. Гагарина — пр. Ленина — Верх-Исетский бульвар — ст. ВИЗ — ул. Красноуральская — ул. Викулова — ст. Волгоградская.



• Троллейбусов по улицам Репина, Малышева на участке от Центральной гостиницы до конечных станций «Посадская» и «Крауля» в обоих направлениях.



На период закрытия движения троллейбус № 3 пойдёт от станции «Коммунистическая» только до Центральной гостиницы.

Троллейбус № 7 пойдет от станции «Академическая» до станции «Ботаническая».



Кроме того, работа трамвайных маршрутов № 1, 2, 3, 6, 10, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 32 будет продлена до 02:00.



Также будет организовано движение кольцевого трамвайного маршрута № 3 TFC, который будет двигаться по маршруту: пл. Коммунаров — ул. Московская — ул. Радищева — ул. Куйбышева — ул. Луначарского — ул. Тверитина — ул. Мичурина — ЦПКиО — ул. Мичурина — ул. Тверитина — ул. Луначарского — пр. Ленина — пл. Коммунаров. Время движения кольцевого маршрута 15, 21, 24 июня — с 15:30 до 02:00, а 27 июня — с 17:30 до 02:00.



Администрация ЕМУП «ТТУ» просит жителей города быть внимательными при планировании поездок.