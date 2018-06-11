«Сделано с любовью». В преддверии мундиаля для гостей и жителей Екатеринбурга снят рэп-клип

12:07 | 13.06.2018

Теперь о знаковых местах Екатеринбурга можно узнать из рэп-клипа. «МегаФон» и «Первое Клиентское Агентство» подготовили жителям и гостям города видеосюрприз. Главными «героями» видео стали аэропорт Кольцово, метро, небоскребы, стадион, мобильный интернет и майонез.



В роли «суровых уральцев», которые встречают гостей столицы Урала, выступили сотрудники оператора, а колоритного заграничного гостя сыграл Бенджамин из Замбии, студент УрФУ.







«На первом плане нашего видео реальные жители и город — современный, красивый мегаполис, развитый в технологическом плане. Прогуливаясь по улицам, здесь можно всегда быть онлайн и выложить фотографии в социальные сети, а интернет в смартфоне разгоняется до скорости 300 Мбит/с. с помощью технологии LTE-Advanced, чем может похвастаться не каждый европейский город», — говорит технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.



«Скоро фанатов футбола ждет настоящий праздник. Наш клип — пожелание всем болельщикам отличного спортивного лета. Мы вложили в видео много «пасхалок», которые поймут только местные, но постарались сделать видео интересным и для иностранцев. Клип сделан на Урале с любовью — приятного просмотра», — отмечает продюсер клипа Дарья Неустроева из «Первого Клиентского Агентства».