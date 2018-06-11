В Ачите суд закрыл торговый центр из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности

11:56 | 13.06.2018

В Ачите по требованию прокуратуры суд приостановил эксплуатацию торгового центра в связи с нарушениями требований пожарной безопасности и градостроительного законодательства до их устранения. В ходе проверки, проведенной по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации в связи с трагедией в Кемерово, установлено, что в ТЦ отсутствует система автоматического пожаротушения на всей площади здания и так далее.



По итогам проверочных мероприятий прокуратура района направила исковое заявление в районный суд с требованием обязать устранить нарушения требований пожарной безопасности и градостроительного законодательства с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде временного запрета эксплуатации здания до устранения нарушений. Суд удовлетворил ходатайство надзорного ведомства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области