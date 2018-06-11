В Екатеринбурге для «зелёных» автобусов построили собственную газовую заправку

11:17 | 13.06.2018

Не прошло и трёх лет, как на автотранспортном предприятии № 6, где базируются «зелёные» низкопольные автобусы, закупленные городом ещё в 2015 году, наконец-то построили свою газовую заправку.



«Заправку запустили 12 июня и уже начали заправляться. Раньше приходилось ездить в переулок Энергетиков, который находится в десяти километрах от автопарка», — говорит директор автотранспортного предприятия № 6 МОАП Александр Обухов.



Радостное событие для водителей «зелёных» автобусов «шло» к ним с 2016 года, именно тогда планировался запуск своей заправочной станции на предприятии. Однако из-за сложных согласовательных процедур строительство тогда отложили на год, а получилось, что построили только через два. Всё это время, чтобы заправить автобусы газом, водители либо ехали на заправку за 10 километров, либо ёмкость с газом приезжала на предприятие.



Напомним, 58 белорусских МАЗов, работающих на газу, мэрия Екатеринбурга закупила в 2015 году, в 2016-м парк «газовых» автобусов пополнился на 51 машину из Нефтекамска. Именно тогда и возникла необходимость строительства собственной газовой заправки.



Фото: elitegas.ru