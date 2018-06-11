Детям из лагеря под Кушвой поставили предварительный диагноз

11:16 | 13.06.2018

Детям, которые попали в больницу из оздоровительного лагеря «Сосновый» в Кушве, поставлен предварительный диагноз — ротавирусная инфекция. Окончательный источник инфекции будет установлен не ранее 15 июня, после получения всех результатов анализов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



На сегодняшний день в медицинском учреждении Кушвы остался 1 ребенок из 33 доставленных, в больнице Нижнего Тагила — 5 детей. Остальные дети выписаны. Всего за медицинской помощью, напомним, обращались более 60 детей и 2 вожатых лагеря.



В ходе проверки сотрудники прокуратуры продолжают устанавливать обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в лагере», — сообщают в ведомстве.