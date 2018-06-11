В Екатеринбурге волонтёры своими силами отремонтируют старинный дом на Вайнера

Так выглядит фасад дома на Вайнера, 68. Так выглядит фасад дома на Вайнера, 68.

А так «изнанка», вид со двора. А так «изнанка», вид со двора.

В Екатеринбурге в рамках всероссийской акции «Том Сойер Фест» волонтёры отремонтируют старинный дом постройки 19-го века на улице Вайнера, 68.В первую очередь строению планируется вернуть исторический вид. Так, волонтёры восстановят кирпичную кладку первого этажа, отреставрируют деревянный второй этаж и возобновят некоторые утраченные части декора фасада здания. Также в планы добровольцев входит благоустройство двора.Точная дата начала работ пока не названа. Сейчас организаторы пытаются договориться о старте во время ЧМ-2018. При отрицательном ответе местных властей команда планирует приступить к реставрации сразу после окончания мундиаля.Отметим, что всероссийская акция «Том Сойер Фест» стартовала в 2015 году. В этом году к фестивалю по восстановлению исторической среды присоединятся 26 городов и населённых пунктов из 23 регионов России.Фото: «Том Сойер Фест – Екатеринбург», соцсеть «ВКонтакте»