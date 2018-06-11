Екатеринбург стал финалистом конкурса на проведение ЭКСПО-2025

09:49 | 13.06.2018

spb.metcon.ru

Екатеринбург совместно с японским городом Осакой и азербайджанским Баку прошел в заключительный этап по выбору кандидатуры на проведение World Expo 2025. Об этом сообщила пресс-служба Международного бюро выставок после оглашения результатов на 163-й Генеральной ассамблее в Париже.



В сообщении отмечается, что главные претенденты на проведение международной выставки показали комиссии, что их проекты самые «жизнеспособные и соответствующие правилам МБВ». В целом конкурсантов оценивали по пяти основным критериям: реалистичность проекта, финансовые планы государства, место проведения, планы на использование площадки после мероприятия и привлекательность выдвинутой темы.



Финальное голосование, на котором выберут страну-визитёра, состоится на 164-й Генеральной ассамблее МБВ уже в ноябре текущего года.