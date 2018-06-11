В ещё одном пожаре в Нижнем Тагиле сгорели два жилых дома и автомобиль

Вчера, 12 июня, в 21:47 на пульт МЧС города Нижнего Тагила поступило сообщение о пожаре на улице Калинина, горело сразу два жилых частных дома. К месту ЧП выехали 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Чуть более полутора часов потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 01:17.В результате пожара на площади 200 кв. м огнём были уничтожены два частных жилых дома, надворные постройки и автомобиль Hyundai. К счастью, из людей никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.Фото: группа «Типичный Тагильчанин», соцсеть «ВКонтакте»