В Екатеринбурге устранили причину потопа на ЖБИ

17:03 | 12.06.2018

ura.ru

Этим утром в Екатеринбурге на ЖБИ в районе Сыромолотова-Высоцкого случилась коммунальная авария. К счастью, утечка была устранена уже несколько часов назад.



Как сообщили в пресс-службе "Водоконала", утечка произошла с водовода диаметром 300 миллиметров. На место аварии бригада прибыла за 1,5 часа.



Примечательно, что на водоснабжении домов коммунальная авария не повлияла.