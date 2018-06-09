В Екатеринбурге в ЦПКиО официально открылась фан-зона ЧМ-2018

15:49 | 12.06.2018

Фото: ЕТВ

Сегодня, 12 июня, в День России в Центральном парке культуры и отдыха имени Владимира Маяковского начала работу фан-зона ЧМ-2018.



Расположилась она буквально в сотне метров от центрального входа в парк, войдя через главный вход нужно повернуть налево, пройдя эту самую сотню метров, вы окажетесь в фан-зоне.



Огромный экран позволит вам наблюдать за происходящим на поле во время матча буквально из любой точки зоны, а окружение из «больных», как и вы, футболом, позволит в полной мере ощутить присутствие на матче.



Попереживать за нашу сборную и посмотреть первый матч на огромном экране Екатеринбургской фан-зоны можно будет 14 июня.



Праздник футбола, в этот день, начнётся в 17:00. В 18:30 на главной площадке выступит группа «Чайф». В 19:30 можно будет визуально поприсутствовать на открытии Чемпионата мира на стадионе «Лужники» в Москве и послушать официальную песню ЧМ-2018, которую исполнят Уилл Смит, Ники Джем, и албанская исполнительница Эра Истефи..



Ну а в 20:00 самое главное – старт первого матча Чемпионата, Россия – Саудовская Аравия.