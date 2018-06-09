В Екатеринбурге начнет работу мобильный пункт приема опасных отходов

15:11 | 12.06.2018

oblgazeta.ru

С 19 июня в Железнодорожном районе Екатеринбурга начнет работу мобильный пункт приема опасных отходов. Пункт расположится в здании администрации района на Мельковской, 7 и будет работать с 08:00 до 16:00.



Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, в передвижной пункт горожане смогут сдать следующие виды отходов: ртутные лампы (люминесцентные и компактные энергосберегающие); ртутные термометры и другие ртутьсодержащие приборы; малогабаритные источники тока (отработанные батарейки и аккумуляторы); компьютерную технику и оргтехнику, а также автомобильные аккумуляторы.