Медиацентр «Екатеринбург-Арены» открыл двери для журналистов

Медиацентр для аккредитованных FIFA журналистов открылся в Екатеринбурге к ЧМ-2018.Двухэтажное здание на территории «Екатеринбург-Арены», расположенное ближе к перекрестку улиц Репина и Пирогова, должно понравиться представителям СМИ.Удобные помещения с большим количеством рабочих мест, телевизионные экраны с информацией о тренировках команд-участниц и других событиях чемпионата мира, высокоскоростной доступ в Интернет – здесь есть всё, чтобы журналистам хорошо работалось. И не только работалось.В перерывах между работой можно неплохо перекусить или просто выпить чашечку кофе с коллегами в кафе на первом этаже. Если времени на «посиделки» нет, можно, как у нас говорят, «покусочничать» в буфете, там тоже вполне приличный ассортимент для перекуса.Наиболее любопытные, желающие попутешествовать по городу, или даже по области, могут получить карту города и путеводитель по Свердловской области на стойке Екатеринбурга.Пока же, как сообщает наш коллега, редактор телекомпании ЕТВ, побывавший в обители «четвертой власти», там довольно пустынно — есть волонтеры, сотрудники за стойкой Екатеринбурга и технические работники, коллег из других стран он не встретил. По словам сотрудников медиацентра, скорее всего иностранные журналисты приедут в Екатеринбург 14–15 июня, непосредственно перед первым матчем — Египет-Уругвай, который состоится 15 июня в 17:00.Фото:Телекомпания ЕТВ