На Тюменском тракте произошло массовое ДТП

13:10 | 12.06.2018

е1.ru

В Свердловской области на Тюменском тракте возле переезда у закусочной «Марс» автомобиль ВАЗ на скорости въехал в четыре автомобиля.



По информации очевидцев, автомобиль ВАЗ съехал на обочину и врезался в несколько припаркованных автомобилей. По предварительным данным, в ДТП мог пострадать только водитель ВАЗа. Как сообщают очевидцы в соцсетях, у мужчины за рулем случился приступ болезни.



В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.