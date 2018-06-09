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13:10 | 12.06.2018

е1.ru

На Тюменском тракте произошло массовое ДТП

В Свердловской области на Тюменском тракте возле переезда у закусочной «Марс» автомобиль ВАЗ на скорости въехал в четыре автомобиля.

По информации очевидцев, автомобиль ВАЗ съехал на обочину и врезался в несколько припаркованных автомобилей. По предварительным данным, в ДТП мог пострадать только водитель ВАЗа. Как сообщают очевидцы в соцсетях, у мужчины за рулем случился приступ болезни.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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