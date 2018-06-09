В Свердловской области лето застряло в начале мая. Прогноз на три дня

12:02 | 12.06.2018

Фото: ngzt.ru

По прогнозам синоптиков, июнь ожидался хоть и дождливым, но теплым, температуры июня предполагались в пределах климатической нормы. И если с пунктом первым – синоптики угадали, то вот со вторым – не очень. Днём воздух ещё как-то прогревается до + 17, редко превышая отметку + 20, ночью же температура воздуха скорее соответствует началу мая, опускаясь на севере области, да и не только на севере, до минусовых отметок.



Вот и в ближайшие три дня погода не порадует теплом жителей Свердловской области и Екатеринбурга.



В Свердловской области ожидается:



12 июня. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, в горах до умеренных. Днем в отдельных районах грозы. Воздух днём прогреется до +13 °C, +18 °C. Ветер северо-западный с переходом на западный от 3 м/сек до 8 м/сек.



13 июня. Облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, на западе области до умеренных. Днем в отдельных районах области грозы. Температура ночью +4 °C, +9 °C. Днём от +17 °C до +22 °C. На севере области столбики термометров вряд ли поднимутся выше +14 °C. Ветер юго-западный 5-10 м/сек, днем с порывами до 15 м/сек.



14 июня. Облачно с прояснениями, дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ночью температура воздуха будет +8 °C, +13 °C, днём от +14 °C до +19 °C. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/сек, с порывами до 15 м/сек.



Погода в Екатеринбурге, по краткосрочным, а значит более точным прогнозам синоптиков, не будет отличаться от погоды севера области, так в городе ожидается:



12 июня. Переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днём +15 °C, +17 °C. Ветер северо-западный, западный, от 3 до 8 метров в секунду.



13 июня. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью от +6 °C до +8 °C, днём +17 °C, +19 °C. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек, днем с порывами до 13 м/сек.



14 июня. Снова облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +10 °C, + 12 °C, днём воздух прогреется до +17 °C, + 19 °C. Ветер юго-западный с переходом в западный, 5-10 м/сек, с порывами до 13 м/сек.



