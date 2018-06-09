В Екатеринбургском метро отремонтируют несколько вагонов за 1115,8 млн рублей

11:26 | 12.06.2018

dikiy-m.livejournal.com

В Екатеринбургском метро планируется проведение капитального ремонта вагонов. Стоимость работ составит 115,8 миллионов рублей.



Согласно информации об аукционе на сайте госзакупок, в порядок будут приведены всего четыре вагона – два головных и два промежуточных, все они были выпущены еще в 1989 году. Капремонт сможет продлить срок службы вагонов еще на 15 лет — их покроют противокоррозионной краской, обновят сиденья и поручни.



Отметим, что сейчас в Екатеринбургском метро курсируют 62 вагона: три вагона 1988 года выпуска, 51 вагон 1989 года выпуска и 8 вагонов 2011 года выпуска.